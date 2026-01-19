قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تطبيق «المعرض» يطلق أكبر قاعدة بيانات رقمية في تاريخ معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عددًا من المبادرات المتنوعة، من بينها مبادرة تطبيق «المعرض»، التي تُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، بهدف تزويد جمهور المعرض ببيانات شاملة ومحدثة عن دور النشر والكتب المشاركة.

ويقدم التطبيق هذا العام بيانات أكثر من 1400 دار نشر مشاركة في المعرض، كما يشهد سابقة هي الأولى من نوعها، بإتاحة بيانات ما يزيد على 370 ألف كتاب، في أكبر قاعدة بيانات رقمية تُطرح في تاريخ المعرض.

وقال أحمد أبو خليل، المدير التنفيذي للمبادرة وصاحب فكرة حملة «المعرض»، إن التطبيق يستهدف خلال دورة هذا العام الوصول إلى 200 ألف عملية تحميل، وتحقيق ما يقرب من 2 مليون عملية بحث، وذلك استنادًا إلى الأرقام الاختبارية للعام الماضي، التي سجلت خلال أسبوعين فقط نحو نصف مليون عملية بحث.

وأضاف أبو خليل أن التطبيق يركز على تقديم تجربة استخدام سهلة ومبسطة، حيث لا يتطلب إدخال أي بيانات للتسجيل، ولا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لإجراء عمليات البحث داخل دور النشر، إلى جانب توفيره مجموعة من الخدمات التكميلية المهمة لزوار المعرض، تشمل مواعيد الندوات وحفلات التوقيع، وأنشطة الأطفال، فضلًا عن قوائم أسعار المطاعم والخدمات المقدمة لمرتادي المعرض داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد أن تجربة تطبيق «المعرض» تمثل سبقًا مصريًا في مجال خدمة معارض الكتاب الدولية، لافتًا إلى أن التطبيق مثّل مصر العام الماضي في مؤتمر الموزعين الدوليين بالشارقة، وذلك بدعوة رسمية من المؤتمر لعرض تجربته في الترويج لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يُذكر أن حملة «المعرض» تكمل هذا العام موسمها التاسع على التوالي، حيث تحرص سنويًا على مواكبة دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على جذب فئة الشباب من الأجيال الجديدة من خلال المحتوى المرئي القصير، والمواد البصرية، والأساليب الإبداعية الساخرة في الدعاية للحدث الثقافي الأبرز في مصر كل عام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب المعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر للمعارض المبادرات المتنوعة

