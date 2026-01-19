قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط .. انطلاق حملة 365 يوم سلامة لتوعية المرضى وذويهم بالمنشآت الصحية

الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط ، عن إطلاق حملة التوعية “365 يوم سلامة” وذلك تحت شعار “اسأل..شارك.. تأكد من أجل سلامتك”، وذلك بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مدار عام 2026. 

أوضح وكيل وزارة الصحة باسيوط أن حملة “365 يوم سلامة” تعتمد على رسائل توعوية قصيرة خاصة بسلامة المرضى يتم صياغتها بلغة مبسطة تستهدف المرضى وذويهم والمجتمع ويتم نشرها بشكل يومي عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة، على مدار عام كامل، بواقع رسالة يوميًا لمدة 365 يومًا.

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تستهدف زيادة وعي المرضى وذويهم بمفهوم سلامة المرضى من خلال رسائل صحية بسيطة وواضحة بما يضمن ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة كجزء لا يتجزأ من ثقافة متلقي الخدمة الصحية، إلى جانب توعية المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم. 

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد المالك مدير إدارة سلامة المرضي بمديرية الصحة بأسيوط أن الحملة تهدف إلى تقليل مخاطر الرعاية الصحية خاصة الأخطاء الطبية وذلك من خلال نشر ممارسات سلامة المرضى التي تُسهم في الحد من المضاعفات التي يمكن تجنبها من خلال الإلتزام بإجراءات بسيطة وتوعية مستمرة تضمن تقديم رعاية صحية آمنة. 

كما تهدف الحملة إلى تحقيق نتائج صحية أفضل من خلال إشراك المرضى وذويهم في الخطة العلاجية بما يزيد من إلتزام متلقي الخدمة ويُسهم في تحسين النتائج الصحية. وتأتي الحملة بهدف زيادة الثقة بين متلقي الرعاية الصحية وذويهم ومقدمي الخدمة بما ينعكس إيجابًا على رفع معدلات رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمنشأت الصحية.

أسيوط وزارة الصحة والسكان 365 يوم سلامة إطلاق حملة التوعية المرضى رسائل صحية الرعاية الصحية

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
السيارات الكهربائية
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
ضبط دواجن غير صالحه
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

