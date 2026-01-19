أسيوط .. انطلاق حملة 365 يوم سلامة لتوعية المرضى وذويهم بالمنشآت الصحية

أعلن الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط ، عن إطلاق حملة التوعية “365 يوم سلامة” وذلك تحت شعار “اسأل..شارك.. تأكد من أجل سلامتك”، وذلك بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مدار عام 2026.

أوضح وكيل وزارة الصحة باسيوط أن حملة “365 يوم سلامة” تعتمد على رسائل توعوية قصيرة خاصة بسلامة المرضى يتم صياغتها بلغة مبسطة تستهدف المرضى وذويهم والمجتمع ويتم نشرها بشكل يومي عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة، على مدار عام كامل، بواقع رسالة يوميًا لمدة 365 يومًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تستهدف زيادة وعي المرضى وذويهم بمفهوم سلامة المرضى من خلال رسائل صحية بسيطة وواضحة بما يضمن ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة كجزء لا يتجزأ من ثقافة متلقي الخدمة الصحية، إلى جانب توعية المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد المالك مدير إدارة سلامة المرضي بمديرية الصحة بأسيوط أن الحملة تهدف إلى تقليل مخاطر الرعاية الصحية خاصة الأخطاء الطبية وذلك من خلال نشر ممارسات سلامة المرضى التي تُسهم في الحد من المضاعفات التي يمكن تجنبها من خلال الإلتزام بإجراءات بسيطة وتوعية مستمرة تضمن تقديم رعاية صحية آمنة.

كما تهدف الحملة إلى تحقيق نتائج صحية أفضل من خلال إشراك المرضى وذويهم في الخطة العلاجية بما يزيد من إلتزام متلقي الخدمة ويُسهم في تحسين النتائج الصحية. وتأتي الحملة بهدف زيادة الثقة بين متلقي الرعاية الصحية وذويهم ومقدمي الخدمة بما ينعكس إيجابًا على رفع معدلات رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمنشأت الصحية.