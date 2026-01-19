لاعبة الأهلي تجري جراحة الغضروف الخارجي للركبة

أكدت الدكتورة أسماء الدمرداش، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي إن حبيبة عمر، لاعبة الفريق، أجرت عملية جراحية ناجحة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

وأوضحت أن اللاعبة تحتاج إلى فترة راحة لمدة شهر عقب الجراحة، على أن تبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لها، تمهيدًا لعودتها التدريجية للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكانت حبيبة عمر قد تعرضت للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.