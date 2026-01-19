الليلة .. انقطاع المياه عن 9 مناطق بمدينة أسيوط لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع مؤقت للمياه لمدة 7 ساعات عن بعض مناطق حي غرب أسيوط، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 6 صباح غدا الثلاثاء ، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال صيانة طارئة على أحد الخطوط الرئيسية.



وأوضحت الشركة أن الأعمال تشمل تغيير محبس قطر 800 مم على خط طرد صرف محطة صرف المراغي، ضمن خطة الإحلال والتجديد الهادفة إلى تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد من المياه.



وأشار المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن تأثر الخدمة سيقتصر على بعض الشوارع فقط، وهي: غرب البلد العمومي، جنينة الدرويش، البركاوي، المصلي، ميدان المجاهدين، شارع المراغي، زين الدين الشريف، زرزارة، الكراكون، مؤكدًا أن الانقطاع لا يشمل الحي بالكامل، وأن الخدمة ستعود فور الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.



وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فور الطلب خلال فترة الانقطاع، داعية المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 أو الهاتف 01280733990 أو واتس آب 01281565653 أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة، لضمان سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين.