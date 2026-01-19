أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بدافع مسؤوليتها التاريخية لمنع تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مؤتمر شرم الشيخ عكس قوة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على حشد دعم دولي مؤثر، مشيرا إلى أن استقبال المصابين وتقديم الدعم الإنساني يؤكد أن الدور المصري ثابت وغير قابل للمساومة، ويستهدف دعم الفلسطينيين دون أجندات أو شروط.

وقال حسن سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية يقوم على التزام راسخ وليس على دور الوسيط فقط، مؤكدا أن القاهرة تتحرك بدافع مسؤوليتها التاريخية لمنع تصفية القضية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الجهود المصرية نجحت في كبح التصعيد، وتأمين دخول المساعدات، ودعم المدنيين رغم تعقيدات المشهد، مؤكدا أن التحرك الدبلوماسي المصري استمر دون تراجع رغم الضغوط.