جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن الهجمات المسلحة وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا على يد فصائل فلسطينية في الضفة الغربية عام 2025 انخفض بشكل ملحوظ مقارنةً بعامي 2023 و2024.

القتلى الإسرائيليين في الضفة الغربية

ووفقًا لجيش الاحتلال، بلغ عدد الهجمات الفلسطينية 847 هجومًا عام 2023، أسفرت عن مقتل 35 إسرائيليًا، مقابل 504 هجمات عام 2024، أسفرت عن مقتل 41 إسرائيليًا، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

في المقابل، انخفض عدد الهجمات الفلسطينية عام 2025 إلى 57 هجومًا، مما أدى إلى انخفاض عدد القتلى الإسرائيليين إلى 20.

وزعم أن مستوى "الإرهاب" الفلسطيني أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 2021، حين قُتل ثلاثة إسرائيليين فقط، ولكنه في أفضل حالاته منذ بدء الحرب، وكان عدد الحوادث مماثلاً لعدد الحوادث في عام 2020 (50 حادثة) وعام 2019 (48 حادثة).

ورغم التحسن الكبير في الحد من الهجمات الفلسطينية المميتة، لم ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي إلا في خفض عدد الفلسطينيين المتسللين إلى إسرائيل من 12,406 في عام 2024 إلى 8,636 في عام 2025.