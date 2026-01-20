أسلحة وذخيرة وسيارات.. حكاية الأشقياء السبعة قبل الحكم بإعدامهم

كون 7 أشخاص فيما بينهم تشيكلا عصابىا بقيادة أحدهم مجهزين بعتاد لهم من الأسلحة والذخيرة والسيارات، وخلال سير المجنى عليهما "ع.م.ش" و"م.ع.ال" بسيارة نقل على طريق بين مدينتى الحمام وبرج العرب بالإسكندرية زاخرة بالسجائر والأموال فقاما المتهمين مستقلين سيارتين واحدة على يمين المجنى عليهما والاخرى على يسارهم يلاحقان المجنى عليهما..

باغتتهم إحدى السيارتين وقطعت الطريق أمامهم، وتوقف المجنى عليه الاول بالسيارة فابصر اللصوص أحدهم يرتجل منها ويقف فى المجابهة فاحكم المجنى عليه الاول بالامساك بطارة القيادة وفر مناورا للسيارة المتوقفة، وشرع فى إكمال طريقه مرة أخرى وشعر اللصوص آنذاك بصعوبة مهمتهم.

أطلق اللصوص السبعة الأعيرة من الأسلحة النارية بندقية وفرد خرطوش على المجنى عليهما داخل السيارة، وانجرفت السيارة فى مجرئ مائى، فقد اودت أحدى الطلقات النارية رأس المجنى عليه الأول وأردته قتيلا وأخرى إصابة المجنى عليه الثانى، وفر المتهمون من مكان الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها، بإحالة أوراق الدعوى لأخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدام سبعة أشخاص، وحددت جلسة دور الانعقاد في شهر فبراير المقبل، للنطق بالحكم.