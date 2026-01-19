استقالة رئيس بلغاريا رومان راديف لعزمه تشكيل حزب سياسي

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، استقالته، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول نيته تشكيل حزب سياسي خاص به لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة الشهر الماضي.

استقالة رئيس بلغاريا

وكان من المفترض أن يشغل راديف هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير حتى يناير 2027، وقال إنه سيقدم استقالته إلى المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء.

وفي حال الموافقة عليها، ستخلفه نائبة الرئيس إيليانا إيوتوفا حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد أبدى راديف، الذي أعرب عن تشكيكه في خطوة بلغاريا الأخيرة للانضمام إلى منطقة اليورو، وفي مواقفه المؤيدة للكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا، انتخابه رئيساً في عام 2016، ثم أعيد انتخابه في عام 2021.

لكن طموحاته السياسية اتسعت، وقد روّج منذ فترة طويلة لإمكانية تشكيل حزبه الخاص.

وتأتي خطوة تنحيه، المتوقعة على نطاق واسع في هذا البلد البلقاني، وسط أزمة سياسية تشهدها بلغاريا، حيث تتجه نحو ثامن انتخابات برلمانية لها في أربع سنوات.

أدى انقسام البرلمان إلى فشل سلسلة من الفائزين في الانتخابات في الحصول على أغلبية أو تشكيل ائتلافات مستدامة.

استمر الائتلاف الأخير قرابة عام حتى أجبرته الاحتجاجات على الميزانية الجديدة والفساد المستشري على الاستقالة في ديسمبر.

ومن المتوقع إجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك، اضطر راديف، القائد السابق للقوات الجوية، مرارًا وتكرارًا إلى تشكيل حكومات مؤقتة، مما عزز مكانته وطموحاته السياسية، وفقًا لمحللين ودبلوماسيين غربيين.