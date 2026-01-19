قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية

فادية عبدالغني
فادية عبدالغني
رنا عبد الرحمن

رفضت الفنانة فادية عبد الغني الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية، مؤكدة أنها تحدثت في هذا الموضوع أكثر من مرة ولن تعيد الإجابة على السؤال، معتبرة أن حياتها الشخصية شأن خاص بها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على فضائية صدى البلد، حيث أكدت أن حياتها الفنية ملك للجمهور، بينما حياتها الشخصية ملك لها وحدها، مشددة على أن الفنان يجب أن يكون مستعدًا لتلقي النقد، مستشهدة بما حققته الراحلة سعاد حسني على الرغم من عدم دراستها للفن.

كما علقّت فادية على أزمة فيلم «الست» الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي مؤخرًا، مؤكدة أن منى زكي من الفنانات اللواتي توقعت لهن النجومية منذ البداية، مشيرة إلى أن النقد جزء طبيعي من عمل الفنان، وأن منى زكي فنانة مجتهدة تسعى دائمًا لتطوير نفسها.

وتطرّقت فادية عبد الغني إلى تجاربها السابقة، موضحة أنها شاركت الفنان محمد هنيدي في إحدى المسرحيات في بداياته الفنية، وأنها توقعت حينها نجاحه الكبير في مجال الكوميديا، وهو ما تحقق لاحقًا.

وفي حديثها عن غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، أوضحت أن السبب الرئيسي يعود إلى اختيارها الدقيق للأعمال الفنية، مشيرة إلى أن هناك عروضًا كثيرة وصلت إليها لكنها رفضتها لعدم مناسبتها لمستوى أعمالها السابقة.

وقالت: «في أعمال كتير بتتعرض عليا بس مش بتناسبني لأنها دون المستوى، ومينفعش أختار عمل يهدم كل اللي قدمته قبل كده، ميبقاش أقل من اللي عملته، لأني بضيف من الرصيد مش باخد منه».

وأكدت فادية أن اختياراتها الفنية الدقيقة كانت دائمًا هدفها الحفاظ على رصيدها الفني، ورفضت تقديم أي عمل يقلل من القيمة الفنية التي اكتسبتها عبر سنوات عملها.

