فادية عبد الغني تكشف سبب غيابها عن الفن وتتحدث عن تجربتها مع ماجد المصري وخالد الصاوي

كشفت الفنانة القديرة فادية عبد الغني عن الأسباب التي دفعتها للمشاركة في مسلسلها الجديد “أولاد الراعي”، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على طبيعة الشخصية التي تقدمها، والتي وصفتها بالمختلفة والجديدة على أعمالها السابقة. وقالت فادية إن الشخصية تمثل مزيجاً فريداً بين الخير والشر، مما منحها حافزاً قويًا لخوض هذه التجربة الفنية.

وأضافت الفنانة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنها سعيدة للغاية بالتعاون مجددًا مع الفنان ماجد المصري، واصفة إياه بأنه “عشرة عمر”، إذ سبق لهما العمل معًا في عدة أعمال أبرزها مسلسل “أيام التوأم”. وأشادت فادية بحساسية ماجد المصري وفهمه العميق للدور الذي يقدمه، معتبرة أن العمل معه دائمًا تجربة غنية ومميزة.

وعن تجربتها مع الفنان خالد الصاوي، قالت فادية إن هذه هي المرة الأولى التي تعمل معه، معربة عن سعادتها بهذه التجربة، ومشيدة بالطاقة الفنية الكبيرة التي يمتلكها، وأضافت: “بحبه جدًا وعجبني جدًا في الدور اللي بيقدمه”. كما أشادت بأداء زملائها في العمل، ووصفت الفنانة نرمين ماهر بالراقية والرائعة، بينما شددت على حبها الكبير لأحمد عيد، واعتبرته ممثلًا موهوبًا ويضيف قيمة لأي عمل يشارك فيه.

وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات، كشفت فادية أنها اختارت البعد مؤقتًا، موضحة أن ما كان يُعرض عليها من أعمال لم يكن يتناسب مع موهبتها الفنية، مشددة على أن اختيار الدور المناسب أمر بالغ الأهمية للفنان، إذ أن أحيانًا مساحة الدور تكون محدودة ولا تضيف الكثير للفنان، في تلك الحالة تفضل الاعتذار. واعتبرت أن فترة غيابها كانت بمثابة “تحصيل حاصل”، حيث قضت هذه السنوات في التفكير بعناية قبل قبول أي مشروع فني.

بهذا تعود فادية عبد الغني للجمهور من خلال عمل درامي جديد، وهو مسلسل “أولاد الراعي”، الذي من المتوقع أن يثير اهتمام المتابعين نظراً لتنوع الشخصيات والأسماء المشاركة في العمل، فضلاً عن الجمع بين الخبرة الفنية لأبطاله.