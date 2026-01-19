الحكومة: عروض من بعض الشركاء للتعاون مع مصر في إنشاء المدينة الطبية

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم جلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" مدينة العاصمة الطبية تحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتشمل جزء يرتبط بالأبحاث والعلوم ".

وتابع محمد الحمصاني :" مدينة العاصمة الطبية سيكون بها جامعة أهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية ".



واكمل محمد الحماني :" مدينة العاصمة الطبية سوف تشمل مراكز أبحاث في مختلف التخصصات لطبية"، ضيفا:" نسعى لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية ".

ولفت محمد الحمصاني :" نموج المدينة الطبية يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص ووزارة الصحة تلقت عروض من بعض الشركاء للتعاون مع مصر في إنشاء المدينة الطبية

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب”.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير "حلم" نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق.



