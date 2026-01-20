قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"سلامتك تهمنا".. النقل تناشد المواطنين بمواجهة السلوكيات الكارثية على الطرق

السلوكيات السلبية
السلوكيات السلبية
حمادة خطاب

في خطوة تهدف إلى حماية الأرواح والحد من نزيف الدماء على الأسفلت، أطلقت وزارة النقل نداءً عاجلاً للمواطنين للمشاركة في حملتها التوعوية الكبرى "سلامتك تهمنا". وتستهدف الحملة تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة الناتجة عن السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل العام، والتي باتت تهدد سلامة المجتمع وتتسبب في إزهاق أرواح بريئة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المسؤولية مشتركة، حيث رصدت مجموعة من التجاوزات القاتلة التي يجب التصدي لها، وفي مقدمتها السير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير تعاطي المخدرات، وتجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي سلوكيات تحول المركبة إلى أداة خطر داهم. كما شددت الحملة على ضرورة التزام السائقين بالفحص الدوري للسيارات، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل، وارتداء حزام الأمان، والالتزام بالحارات المرورية والمسافات الآمنة، مع التحذير من مخاطر زيادة الحمولات عن الحد الأقصى وإلقاء المخلفات على الطرق.

أهمية العبور الآمن من الأماكن المخصصة

ولم تقتصر مناشدة الوزارة على السائقين فقط، بل شملت المشاة أيضاً، مؤكدة على أهمية العبور الآمن من الأماكن المخصصة حفاظاً على حياتهم. وتؤكد حملة "سلامتك تهمنا" على أن الالتزام بالإرشادات المرورية ليس مجرد وسيلة لتجنب المخالفات والمساءلة القانونية، بل هو واجب أخلاقي ووطني يساهم بشكل مباشر في تأمين أرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن رؤية شاملة لوزارة النقل تهدف إلى خلق بيئة مرورية آمنة، داعية كافة فئات المجتمع والمؤسسات الإعلامية إلى المساهمة في نشر هذه الرسائل التوعوية لضمان وصولها إلى كل بيت، سعياً نحو طرق بلا حوادث ومستقبل أكثر أماناً للجميع.

وزارة النقل سلامتك تهمنا ووسائل النقل تعاطي المخدرات

