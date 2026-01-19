قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى برج العرب لمتابعة الأداء

أحمد بسيوني

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين ، جولة تفقدية بمستشفى برج العرب المركزي، يرافقه الدكتور أحمد بحلاق، وكيل المديرية، وكان في استقبالهما الدكتور محمد عرابي، مدير المستشفى.

هدفت الجولة إلى متابعة سير العمل داخل المستشفى والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث شملت المرور على مختلف الأقسام، ومراجعة الملاحظات التي سبق رصدها، والوقوف على الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والالتزام بمعايير الجودة.

وأشاد الدكتور محمد يحيى بدران بالتطور الملحوظ في مستوى الأداء داخل المستشفى، مثمنًا الجهود المبذولة منذ تولي الدكتور محمد عرابي مهام إدارة المستشفى، ومؤكدًا أن التطوير الشامل في التجهيزات والتنظيم، إلى جانب انضباط منظومة العمل، يعكس حسن الإدارة وروح التعاون بين جميع فرق العمل. كما أعرب وكيل الوزارة عن تقديره الكبير لجهود الفريق الطبي والإداري وكافة العاملين بالمستشفى، مشيدًا بحرصهم المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقب الجولة التفقدية، عُقد اجتماع بحضور نواب مدير المستشفى والقائم بأعمال المدير المالي والإداري، تم خلاله مناقشة خطة العمل المستقبلية، وآليات تحقيق الانضباط الإداري، والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض موقف وإجراءات التعاقدات الخاصة بشركات الأمن والنظافة، والتأكيد على أهمية انتظام هذه الخدمات لدعم المنظومة الصحية داخل المستشفى.

وأكد الدكتور بدران أن رضا المواطنين يمثل المعيار الأساسي لتقييم الأداء، مشددًا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لقيادات المستشفى والعاملين بها، والعمل على تذليل أي معوقات من شأنها تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة. كما أكد أهمية مواصلة الجهود لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمة الصحية، بما يحقق أفضل رعاية طبية للمواطنين في جميع المنشآت الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

