سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وذلك في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

وسجل أعلى سعر شراء للدولار 47.400 جنيه في بنك قناة السويس، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.500 جنيه بالبنك نفسه.

في حين سجل السعر الرسمي بالبنك المركزي المصري 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 47.400 جنيه شراء – 47.500 جنيه بيع

بنك HSBC: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك مصر: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 47.352 جنيه شراء – 47.490 جنيه بيع

بنك البركة: 47.350 جنيه شراء – 47.450 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.350 جنيه شراء – 47.421 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: بسعر 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 47.240 جنيه شراء – 47.340 جنيه بيع

QNB الأهلي: 47.100 جنيه شراء – 47.200 جنيه بيع

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 47.360 جنيه للشراء و47.460 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستوياته دون تغيير يُذكر.

السعر الرسمي للدولار

بلغ السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري نحو 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع، مع استمرار السياسة النقدية الهادفة لضبط سوق الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل QNB الأهلي أقل سعر شراء عند 47.100 جنيه، وأقل سعر بيع عند 47.200 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة.