قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وذلك في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم  

وسجل أعلى سعر شراء للدولار 47.400 جنيه في بنك قناة السويس، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.500 جنيه بالبنك نفسه.

في حين سجل السعر الرسمي بالبنك المركزي المصري 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

بنك قناة السويس: 47.400 جنيه شراء – 47.500 جنيه بيع

بنك HSBC: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك مصر: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 47.352 جنيه شراء – 47.490 جنيه بيع

بنك البركة: 47.350 جنيه شراء – 47.450 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.350 جنيه شراء – 47.421 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: بسعر 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 47.240 جنيه شراء – 47.340 جنيه بيع

QNB الأهلي: 47.100 جنيه شراء – 47.200 جنيه بيع

 

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 47.360 جنيه للشراء و47.460 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستوياته دون تغيير يُذكر.

السعر الرسمي للدولار

بلغ السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري نحو 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع، مع استمرار السياسة النقدية الهادفة لضبط سوق الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل QNB الأهلي أقل سعر شراء عند 47.100 جنيه، وأقل سعر بيع عند 47.200 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء للدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية السعر الرسمي للدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

متى تُرفع الضريبة العقارية بسبب القوة القاهرة؟

الدكتور أحمد شعبان

خبير: الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها أمام البرلمان الجديد

الرئيس السيسي

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني: تسهم في القضاء علي جذور التطرف

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد