الأوقاف: مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" يعكس مكانة مصر ودورها

عبد الرحمن محمد

يواصل مؤتمر الأوقاف الدولي فعالياته لليوم الثاني على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ومدير المركز الإعلامي، أن المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقام على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي بطموح واسع ورسالة عالمية تعكس مكانة مصر ودورها في جمع كافة الاجتهادات الفكرية والمعرفية.

وأشار رسلان، في تصريحات خاصة ، إلى أن المؤتمر يناقش خمسة محاور رئيسية، تشمل المهن في الإسلام وأخلاقياتها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الدراسة لا تقتصر على جانب واحد، بل تتناول أيضًا المهن في السيرة النبوية وإبراز الجوانب الخفية عنها، مع التركيز على أخلاقيات العمل.

 وأضاف أن العمل في الإسلام ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو عبادة تقرر الأجر إذا صاحبتها النية الصالحة، حيث ينال الإنسان أجره أثناء خدمته لنفسه وأسرة ومجتمعه.

وأوضح رسلان أن المؤتمر يسعى لمواكبة المستجدات الحديثة، مع ربط التراث الإسلامي الأصيل بالتطورات المعاصرة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا أن المنهج الأزهري المستنير يقوم على التوازن بين القديم والجديد وفق منهج الأمة الوسط. 

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من الحياة اليومية في الهواتف والأجهزة المختلفة، وأن التحدي يكمن في كيفية الاستفادة منه دون فقدان الإنسان لقيادته ومستقبله، مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية التي تكفل الحفاظ على إنسانيته.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 120 بحثًا علميًا، ويسعى إلى الخروج بعدد من الوثائق المهمة، على رأسها «وثيقة القاهرة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، والتي تهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وغرس القيم والأخلاقيات في خوارزمياتها، ضمن إطار تعاون إنساني يرتكز على البر والتقوى. 

وزارة الأوقاف الذكاء الاصطناعي الأعلى للشؤون الإسلامية

