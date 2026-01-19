قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تصح الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية؟.. أمين الإفتاء يجيب

بيان حكم الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية
بيان حكم الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه "هل يجوز أن أضع أظافر طبية بسبب تآكل أظافري، وهل تصح الطهارة على هذا النحو؟".

حكم الطهارة مع وضع المرأة أظافر طبية

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه إذا كان هناك عذر طبي، وكان الطبيب قد نصح بوضع هذه الأظافر الطبية، فإن حكمها في هذه الحالة يكون حكم الجبيرة، فتصح الطهارة معها وتصح الصلاة إن شاء الله، ولا حرج في ذلك ما دام الأمر لحاجة علاجية معتبرة.

كيفية الطهارة في أوقات البرد القارس

تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.

وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.

وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.

وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.

وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.

وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.

وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.

ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.

وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.

واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.

حكم الطهارة حكم الطهارة مع وضع المرأة أظافر طبية هل تصح الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية دار الإفتاء الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى أمين الفتوى بـ دار الإفتاء بيان حكم الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

تسلا

كندا تفتح أبوابها للسيارات الكهربائية الصينية وتسلا في الصدارة

بي واي دي ATTO موديل 2026

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

بميزات ثورية.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد