قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر
وفاة والدة رضا البحراوي ونقلها إلى منزلها بطنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان
زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه
فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم من نمو الاقتصاد الصيني وتفاؤل الطلب العالمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية من الصين جاءت أفضل من التوقعات، ما عزز التفاؤل بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات التوترات التجارية المحتملة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية.
 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجل 64.08 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير، التي يحل أجلها اليوم، بنسبة 0.2% لتصل إلى 59.58 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، مدفوعًا بزيادة الصادرات واقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع، في محاولة لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساهمت هذه السياسة في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، رغم أن استمرارها يواجه تحديات متزايدة على المدى المتوسط. 

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حكومية أن معدلات تشغيل المصافي في الصين ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال العام الماضي، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%، ما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي والطلب على الطاقة.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات المشهد الجيوسياسي والتجاري، لما له من تأثير مباشر على حركة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

النفط تهديدات ترامب سعر النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

ترشيحاتنا

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 120 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

"إعلام" القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة دينا الدسوقي عن رسالتها "العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية"

"إعلام" القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة دينا الدسوقي عن رسالتها "العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية"

عداد الكهرباء

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

بالصور

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد