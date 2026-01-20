ارتفاع أسعار النفط بدعم من نمو الاقتصاد الصيني وتفاؤل الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية من الصين جاءت أفضل من التوقعات، ما عزز التفاؤل بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات التوترات التجارية المحتملة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجل 64.08 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير، التي يحل أجلها اليوم، بنسبة 0.2% لتصل إلى 59.58 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، مدفوعًا بزيادة الصادرات واقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع، في محاولة لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساهمت هذه السياسة في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، رغم أن استمرارها يواجه تحديات متزايدة على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حكومية أن معدلات تشغيل المصافي في الصين ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال العام الماضي، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%، ما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي والطلب على الطاقة.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات المشهد الجيوسياسي والتجاري، لما له من تأثير مباشر على حركة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.