نصائح هامة من الداخلية لقائدي السيارات على الطرق
قافلة "زاد العزة" الـ 119 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص مع ملاكي بطريق القصير مرسي علم
عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة
قوة السوشيال ميديا.. كيف أنقذ بث مباشر "شقيق ميادة" من التعـ.ـذيب وأدخله مستشفى العباسية؟
أذكار الصباح.. ابدأ يومك ببركة اللهم بك أصبحنا
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب كشمير الهندية
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

استقرار وحذر.. أسعار النفط اليوم الإثنين 19 يناير

أمل مجدى

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين 19 يناير 2026 حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مستويات فوق 59 دولارًا للبرميل، بينما حافظ خام برنت (Brent) على تجاوز 63 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه الأسعار المعتدلة بعد موجة صعود قوية في الأسبوع الماضي.

أسباب صعود أسعار النفط

صاحب موجة الصعود المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن السوق أظهر اليوم الاثنين استقراراً طفيفًا  وسط إشارات بوفرة المعروض العالمي.

ويهتم المستثمرون بمتابعة توقعات المخزونات الأمريكية ومؤشرات الطلب العالمي وهى المحددات الأساسية لحركة الأسعار.

وقد أبدى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ، إستعداد بلاده  لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل في الوقت الذي أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.

وذكرت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".



 

