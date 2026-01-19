استقرار وحذر.. أسعار النفط اليوم الإثنين 19 يناير

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين 19 يناير 2026 حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مستويات فوق 59 دولارًا للبرميل، بينما حافظ خام برنت (Brent) على تجاوز 63 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه الأسعار المعتدلة بعد موجة صعود قوية في الأسبوع الماضي.

أسباب صعود أسعار النفط

صاحب موجة الصعود المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن السوق أظهر اليوم الاثنين استقراراً طفيفًا وسط إشارات بوفرة المعروض العالمي.

ويهتم المستثمرون بمتابعة توقعات المخزونات الأمريكية ومؤشرات الطلب العالمي وهى المحددات الأساسية لحركة الأسعار.

وقد أبدى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ، إستعداد بلاده لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل في الوقت الذي أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.

وذكرت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".





