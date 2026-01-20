الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

شاركت الفنانة أنغام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، صورا جديدة لها بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

تفاصيل إطلالة انغام

وتألقت أنغام بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان باللون الفضي المطرز مكشوف الاكتاف وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وعبّرت أنغام عن سعادتها أثناء استلام الجائزة قائلة: "سعيدة جدًا بالجائزة، ولكنني لا أستحقها بمفردي، فهناك مبدعون كثيرون خلف ما أقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا أشاركهم هذه الجائزة."