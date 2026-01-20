محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي في 3 مراكز

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات بكافة صورها، وفقًا للجدول الزمني للمرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لأي محاولات تعدي أو مخالفة للقانون.

نفذت ب 3 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بعدد 3 مراكز هي: الفتح، والقوصية، والبداري، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، حيث جرى استرداد مساحة تقدر بقيراط و22 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 270 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 3 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، فيما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، كما شهد مركز ومدينة البداري إزالة 3 حالات تعدي فوري ضمن المتغيرات المكانية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لرصد التعديات في مهدها ومتابعتها ميدانيًا، ومنع عودتها مرة أخرى، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وفق الخطة الموضوعة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بتجديد دعوته للمواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.