وزير الرياضة يفتتح مراكز شباب ويشارك في ختام مهرجان الهجن بشمال سيناء.. اليوم

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محافظة شمال سيناء اليوم، في إطار جولة ميدانية تتضمن افتتاح عدد من مراكز الشباب، إلى جانب المشاركة في ختام فعاليات مهرجان الهجن وتسليم الجوائز للفائزين.

وتشمل الزيارة افتتاح وتفقد عدد من مراكز الشباب بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، من بينها مركزي شباب الشيخ زويد والسلام بمدينة العريش، بهدف توفير بنية تحتية ملائمة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في بيئة آمنة ومجهزة.

كما يشهد الوزير ختام مهرجان الهجن بمدينة العريش، الذي انطلقت فعالياته منذ يومين، حيث يقوم بتسليم الجوائز للفائزين، إلى جانب تفقد معرض الحرف اليدوية السيناوية المقام على هامش المهرجان، والذي يعكس التراث الثقافي لأبناء سيناء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه الدولة لدعم التنمية الشاملة في شمال سيناء، والاهتمام بملف الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال دعم الأنشطة الرياضية والتراثية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.