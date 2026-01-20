قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
رياضة

بعد "تبوله" في المدرجات.. حبس وغرامة لمشجع جزائري في واقعة ملعب مولاي الحسن

مشجع الجزائري
مشجع الجزائري
إسلام مقلد

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط مشجع جزائري اشتهر إعلاميًا بلقب «المتبول في المدرجات»، بعد أيام من التحقيقات التي خضع لها على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مغربية، أصدرت المحكمة حكمًا واجب النفاذ يقضي بحبس المشجع لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه مبلغ 500 درهم مغربي، وذلك بعد ثبوت تورطه في ارتكاب أفعال تمس النظام العام والآداب داخل منشأة رياضية.

تهمتين مباشرتين

وجاء الحكم بعد توجيه تهمتين مباشرتين للمتهم، الأولى تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والثانية النطق بعبارات تخالف الآداب والأخلاق العامة تجاه فرد أو جماعة، وذلك في سياق مباراة رياضية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي لما تمثله من مساس بالسلوك العام داخل الفضاءات العمومية.

فرض الانضباط

ويأتي هذا القرار القضائي في إطار تشديد السلطات المغربية على فرض الانضباط داخل الملاعب الرياضية، والعمل على ضمان احترام القواعد الأخلاقية والسلوك الحضاري، بما يحفظ كرامة الجماهير ويؤمّن أجواء آمنة ومنظمة للمنافسات الرياضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قام المشجع نفسه بنشره، وظهر خلاله وهو يعترف بقيامه بالتبول داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن، في تصرف وُصف على نطاق واسع بأنه صادم ومخالف للقانون والذوق العام.

وأثار الفيديو موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء مغاربة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، وعدم التساهل مع مثل هذه السلوكيات التي تسيء لصورة الملاعب وتنتهك حرمة الفضاءات الرياضية.

مدينة الرباط مشجع جزائري المتبول في المدرجات مواقع التواصل الاجتماعي

