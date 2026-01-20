حلول متكاملة .. توحيد جديد لعمليات دعم النمو والابتكار في مصر.. تفاصيل

شهد السوق المصري مع بداية عام 2026 خطوة استراتيجية تمثلت في توحيد العمليات تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم النمو المستدام، إلى جانب تقديم حلول متكاملة في مجالات التأمين والرعاية الصحية والشمول المالي، بما يعكس التزامًا طويل الأمد تجاه السوق المحلي.

ويعتمد هذا التوجه على نموذج عمل موحد يركز على رفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة العملاء، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع وضع حماية الأفراد وتطوير خدمات الرعاية الصحية والابتكار في صميم استراتيجية النمو، بما يواكب تطورات السوق ويلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وفي هذا السياق، أعلنت **أكسا مصر** عن تعيين **مينوش عبد المجيد** رئيسة تنفيذية لعملياتها في مصر، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، لتتولى قيادة الكيانات العاملة بالسوق المحلي، ودعم تنفيذ رؤية موحدة وتنسيق التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وتسريع وتيرة النمو.

وتضم العمليات الموحدة ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل التأمين، ومنصة متكاملة للرعاية الصحية تقدم أكثر من مليون استشارة سنويًا، إلى جانب مشروع مشترك يمثل إطلاق أول شركة تأمين شاملة في مصر، وهو ما يعزز التكامل بين الخدمات المختلفة ويخدم قاعدة أوسع من العملاء.

وتؤكد أكسا مصر من خلال هذه الخطوة التزامها بتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق حماية العملاء، ودعم الشمول المالي، مع التركيز على الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وأثر إيجابي طويل الأجل في السوق المصري.