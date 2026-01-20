مطار الغردقة يستقبل 46 ألف سائح في 72 ساعة عبر 255 رحلة

سجّلت مدن البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة، نشاطًا سياحيًا ملحوظًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، تزامنًا مع ارتفاع حركة الوصول الجوي من عدة دول أوروبية.

ووفقًا لجداول التشغيل المعتمدة بمطار الغردقة الدولي، استقبل المطار قرابة 46 ألف سائح عبر 255 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية متعددة.

وتزامنت زيادة أعداد الوافدين مع تحسن لافت في نسب الإشغال داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة، في وقت يزداد فيه الإقبال على الوجهات الدافئة خلال فصل الشتاء.

وأكد مسؤولون وعاملون بالقطاع أن الحركة الأخيرة انعكست على معدلات الحجز، خصوصًا في المنتجعات الشاطئية، مع ارتفاع الطلب على البرامج الترفيهية المرتبطة بالأنشطة البحرية.

وفي هذا السياق، قال الخبير السياحي عصام علي إن الأسواق الأكثر حضورًا بين القادمين خلال الأيام الأخيرة شملت ألمانيا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا، إلى جانب بولندا والتشيك، مرجعًا ذلك إلى رغبة السائح الأوروبي في الهروب من الطقس البارد والبحث عن مناخ معتدل وتجربة شاطئية مستقرة.

وأضاف أن الغردقة واصلت تعزيز موقعها كإحدى أكثر الوجهات جذبًا داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتنوع المنتج السياحي بين الإقامة الشاطئية والرحلات البحرية والغوص والأنشطة الترفيهية، إلى جانب انتظام خطوط الطيران القادمة من العواصم والمدن الأوروبية.