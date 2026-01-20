قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في فبراير.. أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية

سلاح المبارزة على الكراسي
سلاح المبارزة على الكراسي
عبدالله هشام

تشهد صالة اتحاد الخماسي الحديث، يوم 1 فبراير المقبل، انطلاق أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي، في حدث تاريخي غير مسبوق على مستوى الرياضة البارالمبية المصرية، بمشاركة 12 لاعبًا ولاعبة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة داخل مصر.

وتأتي البطولة ضمن خطوات جادة لتوسيع قاعدة الرياضات البارالمبية وإدخال ألعاب جديدة تواكب التطور العالمي، بما يسهم في دمج أصحاب الهمم داخل المنظومة الرياضية وتوفير فرص تنافسية حقيقية لهم.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، بالدعم الكبير الذي يقدمه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن وقوف الوزير الدائم إلى جانب الاتحاد كان عاملا رئيسيا في خروج هذه البطولة إلى النور، قائلا: الدعم المباشر والمستمر من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وحرصه الدائم على تطوير الرياضات البارالمبية، كان له الدور الأبرز في إطلاق أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي، وهو ما يعكس إيمان الوزارة بقدرات أبطالنا وحقهم في ممارسة جميع الألعاب الرياضية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن انطلاق البطولة يمثل بداية حقيقية لتأسيس اللعبة فنيا وتنظيميا داخل مصر، مع العمل على إعداد كوادر تدريبية وتحكيمية متخصصة، ووضع خطة مستقبلية لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين، تمهيدا لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد آدم أن الاتحاد، بدعم وزارة الشباب والرياضة، مستمر في تنفيذ رؤيته لتطوير الرياضة البارالمبية، وفتح مجالات جديدة للمنافسة والتميز، بما يليق باسم ومكانة مصر على الساحة الرياضية.

بطولة السلاح سلاح المبارزة البارالمبية الاتحاد المصري للسلاح سلاح المبارزة على الكراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد