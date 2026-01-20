قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليلة الحسابات المعقدة بأوروبا .. برشلونة في مأزق والعمالقة يبحثون عن النجاة

برشلونة
برشلونة
كتب محمود المخبزى

تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا مرحلة حاسمة مع انطلاق الجولة السابعة قبل الأخيرة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على كبار القارة ويبرز برشلونة كأحد أكثر الفرق معاناة وسط سلسلة من الأخبار السلبية التي تهدد مسيرته القارية هذا الموسم.

وتلقى الفريق الكتالوني ضربة موجعة بخسارته الأخيرة التي أنهت سلسلة طويلة من الانتصارات وسمحت بتقليص الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى نقطة واحدة فقط في سباق الليجا قبل أن تتفاقم الأوضاع بغيابات مؤثرة تضرب الخط الأمامي للفريق قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي مساء الأربعاء.

ويدخل برشلونة المباراة وسط معنويات مهزوزة بعد سقوطه أمام ريال سوسييداد وهي الهزيمة الأولى له منذ قرابة شهرين والتي أوقفت سلسلة من 11 فوزًا متتاليًا في مختلف البطولات.

ويجد المدرب الألماني هانزي فليك نفسه في مأزق حقيقي مع غياب اثنين من أبرز أسلحته الهجومية.

ايقاف لامين يامال

وجاءت الضربة الأولى بإيقاف النجم الشاب لامين يامال بسبب تراكم البطاقات الصفراء فيما تأكد غياب فيران توريس بعد تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليمنى ستبعده عن الملاعب نحو عشرة أيام. كما يفقد برشلونة خدمات المدافع البرتغالي جواو كانسيلو لعدم قيده في مرحلة المجموعات من البطولة.

ورغم الغيابات يعول فليك على خبرة روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب البرازيلي رافينيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي استعاد حسه التهديفي مؤخرًا.

وأكد فليك أن مسألة تحويل إعارة راشفورد إلى عقد دائم لم تحسم بعد مشددًا على أن النادي لا يزال يدرس الخيارات بهدوء دون استعجال.

في المقابل يخوض سلافيا براغ المواجهة باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه الأوروبي رغم وضعه الصعب إذ لم يحقق أي فوز في البطولة واكتفى بثلاث نقاط فقط فضلًا عن غيابه عن المباريات الرسمية منذ أكثر من شهر ما يضعه في موقف لا يُحسد عليه بدنيًا وفنيًا.

مواجهات مصيرية

وعلى صعيد آخر تشهد الجولة مواجهات مصيرية لفرق تبحث عن تأمين مقعدها بين الثمانية الأوائل أبرزها لقاء ليفربول الإنجليزي أمام مرسيليا الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي.

ويحتل ليفربول يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة متساويًا في الرصيد مع عدة فرق تتقدم عليه بفارق الأهداف فقط بينما يبتعد بثلاث نقاط عن مرسيليا صاحب المركز السادس عشر ما يجعل المواجهة حاسمة للطرفين.

وتزداد أهمية اللقاء مع اقتراب عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف “الريدز” عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأكد مدرب ليفربول الهولندي أرنى سلوت أن صلاح سيعود قريبًا مشددًا على أهميته الكبيرة للفريق ونافياً أي خلافات تؤثر على مستقبله داخل النادي في ظل الجدل الذي صاحب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية.

وضع يوفنتوس

أما يوفنتوس فيعيش وضعًا لا يقل تعقيدًا إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط ويواجه اختبارًا صعبًا أمام بنفيكا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

واستعادت السيدة العجوز بعض التوازن بعد انتصارين متتاليين وتسعى لتحقيق فوز ثالث تواليًا في دوري الأبطال لأول مرة منذ عام 2021.

بدوره يدخل بنفيكا المباراة بأمل إنقاذ موسمه الأوروبي بعد إخفاقات محلية متتالية وخروجه من بطولتين إلى جانب ابتعاده عن صدارة الدوري البرتغالي بفارق كبير.

وفي مواجهات أخرى لا تقل أهمية يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على جلطة سراي التركي في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات بينما يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق بافوس القبرصي ساعيًا لتأكيد تفوقه وحسم تأهله مبكرا.

دوري أبطال أوروبا برشلونة ريال مدريد الليجا ريال سوسييداد لامين يامال فيران توريس راشفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

لجنة الصناعة بـ مجلس النواب

صناعة النواب توافق على منحة لتطوير صناعة السيارات الخضراء بقيمة 10مليون دولار

لجنة النقل

منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس.. رئيس نقل النواب: إضافة نوعية للأسطول المصري

مجلس النواب

تشريعية النواب تقر 8 اتفاقيات دولية في أول اجتماعاتها

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد