بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

يبدو أن نادي برشلونة حسم بوصلته مبكرا قبل فتح أبواب سوق الانتقالات واضعا نصب عينيه صفقة من العيار الثقيل قد تعيد رسم ملامح هجوم الفريق لسنوات مقبلة.

الاسم الذي يتردد بقوة داخل جدران" كامب نو " هو المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد والذي بات الهدف الأول لإدارة النادي الكتالوني في مشروعها الجديد.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية في مقدمتها صحيفة " سبورت " الكتالونية ترى إدارة برشلونة أن ألفاريز يمثل القطعة الهجومية المفقودة في الفريق واللاعب القادر على إحداث التأثير الفوري مع امتلاكه من العمر والخبرة ما يجعله حجر أساس في مشروع طويل المدى خاصة في ظل اقتراب نهاية حقبة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

التحرك الجاد من جانب برشلونة لا ينفصل عن التحسن النسبي في الوضع المالي للنادي حيث تقترب الإدارة من استعادة العمل بقاعدة " 1/1 " في الدوري الإسباني ما يمنحها هامشا أوسع للتحرك داخل السوق سواء على مستوى التعاقدات أو تسجيل اللاعبين وهذا التطور شجع الإدارة على التفكير بجرأة أكبر حتى لو تطلب الأمر تقديم تضحيات مالية كبيرة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن برشلونة مستعد للدخول في معركة تفاوضية معقدة من أجل حسم الصفقة عبر مزيج من بيع بعض اللاعبين واستغلال أي عوائد مالية إضافية بهدف توفير مبلغ قد يصل إلى 80 مليون يورو وهو الرقم المتوقع للتخلي عن ألفاريز الملقب بـ " العنكبوت " رغم تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته واعتباره أحد أعمدة مشروعه الهجومي.

الصفقة ليست سهلة

لكن الصفقة لا تبدو سهلة على الإطلاق فالأمر لا يتعلق فقط بالقيمة المالية بل بسياق فني معقد يحيط بمستقبل اللاعب داخل أتلتيكو. 

جوليان ألفاريز الذي اعتاد التألق في منظومات هجومية مفتوحة سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب الأرجنتين يجد نفسه حاليًا داخل إطار تكتيكي صارم تحت قيادة دييجو سيميوني المدرب المعروف بفلسفته الدفاعية وانضباطه الشديد.

هذا التباين بين طبيعة اللاعب الإبداعية ومتطلبات النظام التكتيكي لأتلتيكو خلق حالة من الجدل حول مدى الاستفادة الحقيقية من إمكانات ألفاريز .. فالمهاجم الذي يمتلك حسا تهديفيا عاليًا وقدرة على صناعة الفارق في لحظات خاطفة بات مطالبًا بأدوار دفاعية قد تُقلص من بريقه الهجومي وتحوله إلى " جندي تكتيكي " أكثر منه نجمًا صانعًا للفارق.

أرقام ألفاريز

تفرض أرقام ألفاريز نفسها بقوة في هذا السياق إذ سجل ما يقرب من 120 هدفًا خلال مسيرته مع ريفر بليت ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد فضلًا عن مساهماته الحاسمة في التتويج بالألقاب سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب بلاده وهذه الأرقام تجعل منه خيارًا مثاليًا لبرشلونة خاصة في ظل فلسفة هجومية مرتقبة تحت قيادة مدرب مثل هانسي فليك.

وفي حال انتقاله إلى برشلونة قد يجد ألفاريز المساحات التي تسمح له بإطلاق كامل طاقته خصوصًا بجوار عناصر شابة وموهوبة مثل لامين يامال ورافينيا في منظومة تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي وصناعة الفرص.

برشلونة نادي برشلونة كامب نو المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد

