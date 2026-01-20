مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى منافسات قوية ومثيرة في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يشهد جدول اللقاءات مواجهات نارية بين كبار القارة العجوز، إلى جانب صدامات لا تقل أهمية بين فرق تسعى لإثبات وجودها على الساحة الأوروبية.

وتُنقل جميع المباريات حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

مواجهة مبكرة بطموحات متباينة

كايرات ألماتي × كلوب بروج

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. يسعى كايرات ألماتي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، بينما يدخل كلوب بروج اللقاء بهدف فرض خبرته الأوروبية والخروج بالنقاط الثلاث.

اختبار قوي لمانشستر سيتي في الشمال الأوروبي

بودو جليمت × مانشستر سيتي

تقام المباراة في الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا في مواجهة لا تخلو من الصعوبة أمام بودو جليمت، المعروف بقوته على ملعبه.

قمم أوروبية مشتعلة في توقيت واحد

تنطلق عدة مباريات قوية في الساعة 10 مساءً، أبرزها:

إنتر ميلان في مواجهة آرسنال

على قناة beIN Sports HD 2، يلتقي العملاق الإيطالي إنتر ميلان مع آرسنال الإنجليزي في مباراة مرتقبة تجمع بين الانضباط التكتيكي والطموح الهجومي

ريال مدريد يصطدم بموناكو

عبر قناة beIN Sports HD 1، يستضيف ريال مدريد نظيره موناكو، في لقاء يسعى خلاله الملكي لتأكيد تفوقه القاري

سبورتنج لشبونة ضد باريس سان جيرمان

مواجهة قوية تُنقل على beIN Sports HD 3، حيث يصطدم سبورتنج بطموحات باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم.

مواجهات لا تقل إثارة

كوبنهاجن × نابولي – beIN Sports HD 5

أولمبياكوس × باير ليفركوزن – beIN Sports HD 6

توتنهام × بوروسيا دورتموند – beIN Sports HD 4

فياريال × أياكس – beIN Sports HD 7



















