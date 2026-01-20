مدير تعليم مطروح: امتحانا الجبر واللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال متابعتها مسار امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدينة مرسى مطروح أن اللجان الامتحانية المائة وخمس وعشرين بكافة أرجاء مطروح يسودها الهدوء والانضباط والالتزام والهدوء خلال امتحانات اليوم الرابع.

وأضافت أن الطلاب أدوا الامتحان فى الجبر والإحصاء فترة أولي لمدة ساعتين واللغة الإنجليزية فترة ثانية لمدة ساعتين أيضا .

وأوضحت أنها اطمأنت من رؤساء اللجان علي تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح المظاريف.

وأشارت نادية فتحي أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في مسارها الصحيح وفق التعليمات الوزارية حيث جاءت أسئلة امتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية .

حضر الجولة إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية.