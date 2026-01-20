شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال يتعمد استهداف اللاجئين الفلسطينيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قال إن الاحتلال يتعمد استهداف اللاجئين الفلسطينيين بهدم مقار وكالة أونروا، وعلى المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال ضد وكالة أونروا ومقارها.



وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أننا نؤكد ضرورة تقديم كل أشكال الدعم اللازم لأونروا دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، ونرفض أي بدائل لوكالة أونروا لا على الصعيد الإنساني أو الخدماتي.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الجهات الحكومية في قطاع غزة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري، لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور.

وقال قاسم في تصريحات له : حماس لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداءً مهنيًا وفنيًا مستقلًا.

وأضاف : مصلحتنا في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني.

وأتم : نتحرك مع الوسطاء للضغط على الاحتلال للسماح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل القطاع، حيث تواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوىً عاليًا من المهنية والكفاءة في إدارتها.