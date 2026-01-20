قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سابقة خطيرة.. رفع العلم الإسرائيلي على مقر أونروا بالقدس المحتلة

علم الاحتلال
علم الاحتلال
محمد على

أفادت تقارير إعلامية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية بمعدات ثقيلة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية ببدء هدم المباني هناك حيث شارك في العملية موظفون من سلطة الأراضي الإسرائيلية.

كما أفادت الصحف بأنه ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، فقد تم رفع العلم الإسرائيلي على مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة.

 

اقتحام سابق من قبل قوات الشرطة


كانت قوات الشرطة الإسرائيلية قد دخلت الموقع بشاحنات ورافعات شوكية في ديسمبر. 

بحسب شهود عيان، فقد قاموا وقتها أيضاً برفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المباني في. 

وأعلنت الأونروا آنذاك أن التوغل غير المصرح به والعنيف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يُعد "انتهاكاً غير مقبول" لحقوق الأونروا وحصانتها كمنظمة تابعة للأمم المتحدة.

 ولم يعد هناك أي موظفين تابعين للأمم المتحدة في الموقع.

الادعاءات ضد الأونروا والإجراءات القانونية الإسرائيلية
 

كانت السلطات الإسرائيلية قد أمرت موظفي منظمة الأمم المتحدة بمغادرة الموقع قبل عام. 

وتتهم إسرائيل منظمة الإغاثة بتورط بعض موظفيها في أنشطة غير مشروعة لحركة حماس. 

أصدر البرلمان الإسرائيلي لاحقاً قانوناً يحظر على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة.

ولاية وأنشطة منظمة الإغاثة


أسست الأمم المتحدة منظمة الإغاثة عام 1949 لمساعدة نحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.

 ويحق للفلسطينيين الذين نزحوا أو شردوا خلال حربي 1948 و1967، وكذلك أحفادهم، الحصول على خدماتها. 

بحسب المنظمة، يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين حاليًا إلى حوالي 5.9 مليون شخص، ولا يزال العدد في ازدياد. 

وتنشط المنظمة أيضًا في الأردن ولبنان، من بين أماكن أخرى.

نتنياهو وحلّ المنظمة


دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا إلى حلّ منظمة الإغاثة الفلسطينية بالكامل. 

زعم إن المنظمة تُكرّس مشكلة اللاجئين الفلسطينيين و"فكرة حق العودة".

لأول مرة تاريخ الأمم المتحدة العلم الإسرائيلي وكالة الأونروا القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد