بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة

ذكرت وكالة كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الخارجية اليابانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي للمشاركة في هيئته الدولية المسماة "مجلس السلام"، والتي تهدف إلى حل النزاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مهام أخرى على رأسها تصفية النزاعات الدولية.

نقلاً عن ميثاق المجلس، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق أن الدول التي ترغب في التواجد في المجلس لأكثر من ثلاث سنوات ستحتاج إلى المساهمة بأكثر من مليار دولار .

كما أعلن ترامب أنه سيتولى رئاسة مجلس الإدارة، مع توجيه الدعوات أيضاً إلى العديد من قادة العالم الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضواً في "مجلس السلام" الذي أطلقه بهدف حل النزاعات العالمية.

قال ترامب للصحفيين: "لقد تمت دعوته".