زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة

محمد على

ذكرت وكالة كيودو  اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الخارجية اليابانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي للمشاركة في هيئته الدولية المسماة "مجلس السلام"، والتي تهدف إلى حل النزاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مهام أخرى على رأسها تصفية النزاعات الدولية.

نقلاً عن ميثاق المجلس، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق أن الدول التي ترغب في التواجد في المجلس لأكثر من ثلاث سنوات ستحتاج إلى المساهمة بأكثر من مليار دولار .

كما أعلن ترامب أنه سيتولى رئاسة مجلس الإدارة، مع توجيه الدعوات أيضاً إلى العديد من قادة العالم الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضواً في "مجلس السلام" الذي أطلقه بهدف حل النزاعات العالمية.

قال ترامب للصحفيين: "لقد تمت دعوته".

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

ريال مدريد

ريال مدريد يستضيف موناكو في اللقاء الأوروبي الأول لـ أربيلوا بدوري الأبطال

مرموش ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يصطدم ببودو جليمت بأبطال أوروبا.. الموعد والقنوات وموقف مرموش

بيراميدز

كأس مصر.. موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الناقلة

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

