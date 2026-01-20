فتاوى وأحكام.. هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا.. هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام.. ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

فتاوى واحكام

هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يهتم بها كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

في البداية.. أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم الجمع بين نية صوم الفرض وصوم النفل في وقت واحد، فيحصل بذلك على أجر الفرض وأجر النفل معًا، وفق مذهب الشافعية وبعض فقهاء المالكية.

وأضاف عثمان أن من أراد صيام القضاء بنية السنن أيضًا يجوز له ذلك، ويُثاب على شغل اليوم بالعبادة، مع التأكيد على أن الأفضل أن تكون لكل عبادة نية مستقلة، لأن كلًا من صوم الفرض وصوم النفل عبادة قائمة بذاتها.

أفضل طريقة لقضاء الصيام..وفي سياق توضيح أفضل طريقة لقضاء الصيام، أكد أن صيام رمضان واجب على كل من أفطر سواء بعذر أو بدون عذر، ويجب قضاؤه قبل الوفاة، مشيرًا إلى أن دفع الكفارة أو إطعام مسكين بدل الصيام غير جائز لمن يستطيع الصيام.

أما عن كيفية حساب أيام القضاء لفترات الحمل والرضاعة، فقد نصح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بحساب عدد الأيام تقريبًا لكل سنة تأثرت فيها الصيام، ثم البدء بالقضاء يومًا أو يومين في الأسبوع، أو صيام النوافل بنية القضاء والتطوع، مثل صيام الاثنين والخميس، وثلاثة أيام البيض من كل شهر، أو وقفة عرفات، أو الست من شوال، أو ليلة النصف من شعبان، مشددًا على أن التتابع في القضاء غير شرط.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول فيه "عندي شقة عاوز أبيعها وأحط فلوسها في البنك فهل الفوائد حلال ولا حرام؟".

هل فوائد البنك حلال أم حرام ؟..وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من وضع أمواله في البنك بعد بيع الشقة أو غيرها حلال ولا حرج فيها، ويجوز الانتفاع بها، مؤكدًا أنها ليست من الربا.

كما أجاب الشيخ أحمد وسام عن سؤال آخر ورد من ندى تقول فيه: كيف أقضي الصلوات التي فاتتني وهل آخذ نفس الثواب؟ موضحًا أن الثواب الأعظم يكون في أداء الصلاة في وقتها، لكن مع ذلك يجب قضاء الصلوات التي فاتت، وأن طريقة القضاء تكون بأن تصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة من التي عليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوزُ للمريض في هذه الحالة التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

حكم التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد..وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية الأسبق، قال إنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا.

واستدل الدكتور مجدي عاشور، في فتوى سابقة له منشورة عبر صفحته على فيسبوك، بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا.

وأوضح قد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .

وأكد الدكتور مجدي عاشور أنه يجوز استعمال هذه الرخصة في حالة إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه.