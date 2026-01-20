قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا.. هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام.. ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

فتاوى واحكام
فتاوى واحكام
إيمان طلعت

فتاوى واحكام 

هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يهتم بها كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

في البداية.. أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم الجمع بين نية صوم الفرض وصوم النفل في وقت واحد، فيحصل بذلك على أجر الفرض وأجر النفل معًا، وفق مذهب الشافعية وبعض فقهاء المالكية.

وأضاف عثمان أن من أراد صيام القضاء بنية السنن أيضًا يجوز له ذلك، ويُثاب على شغل اليوم بالعبادة، مع التأكيد على أن الأفضل أن تكون لكل عبادة نية مستقلة، لأن كلًا من صوم الفرض وصوم النفل عبادة قائمة بذاتها.

أفضل طريقة لقضاء الصيام..وفي سياق توضيح أفضل طريقة لقضاء الصيام، أكد أن صيام رمضان واجب على كل من أفطر سواء بعذر أو بدون عذر، ويجب قضاؤه قبل الوفاة، مشيرًا إلى أن دفع الكفارة أو إطعام مسكين بدل الصيام غير جائز لمن يستطيع الصيام.

أما عن كيفية حساب أيام القضاء لفترات الحمل والرضاعة، فقد نصح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بحساب عدد الأيام تقريبًا لكل سنة تأثرت فيها الصيام، ثم البدء بالقضاء يومًا أو يومين في الأسبوع، أو صيام النوافل بنية القضاء والتطوع، مثل صيام الاثنين والخميس، وثلاثة أيام البيض من كل شهر، أو وقفة عرفات، أو الست من شوال، أو ليلة النصف من شعبان، مشددًا على أن التتابع في القضاء غير شرط.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول فيه "عندي شقة عاوز أبيعها وأحط فلوسها في البنك فهل الفوائد حلال ولا حرام؟".

هل فوائد البنك حلال أم حرام ؟..وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من وضع أمواله في البنك بعد بيع الشقة أو غيرها حلال ولا حرج فيها، ويجوز الانتفاع بها، مؤكدًا أنها ليست من الربا.

كما أجاب الشيخ أحمد وسام عن سؤال آخر ورد من ندى تقول فيه: كيف أقضي الصلوات التي فاتتني وهل آخذ نفس الثواب؟ موضحًا أن الثواب الأعظم يكون في أداء الصلاة في وقتها، لكن مع ذلك يجب قضاء الصلوات التي فاتت، وأن طريقة القضاء تكون بأن تصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة من التي عليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوزُ للمريض في هذه الحالة التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

حكم التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد..وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية الأسبق، قال إنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا.

واستدل الدكتور مجدي عاشور، في فتوى سابقة له منشورة عبر صفحته على فيسبوك، بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا.

وأوضح قد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .

وأكد الدكتور مجدي عاشور أنه يجوز استعمال هذه الرخصة في حالة إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه.

هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا الصيام في شعبان هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام فوائد البنك ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء التيمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

رئيس وزراء التشيك يأمل حل قضية جرينلاند عبر الدبلوماسية

رئيس وزراء التشيك يأمل حل قضية جرينلاند عبر الدبلوماسية

أرشيفي

صحة غزة: وفاة رضيعة نتيجة البرد الشديد

بيتكوين

"بيتكوين" تهبط إلى 91 ألف دولار وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد