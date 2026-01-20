الجامعة العربية: الاحتلال يسعى لتصفية أونروا وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أكدت جامعة الدول العربية، أن اقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة أونروا تعدي صارخ على القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت جامعة الدول العربية، إن الاحتلال يسعى إلى تصفية أونروا وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت جامعة الدول العربية:" الاحتلال يسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض".

وفي وقت سابق، أـدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) التعدي الصارخ الذي قام به وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس اليوم الثلاثاء، وإشرافه على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر وإنزال علم الأمم المتحدة من فوق المقر ورفع العلم الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، أن هذا الاعتداء المتواصل والمتصاعد على "الأونروا"، يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفيتها وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.