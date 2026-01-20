سونيا الحبال: رجل برج الدلو زوج وشريك حقيقي.. وهذا ما يزعجه .. فيديو

كشفت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، عن أبرز الأمور التي تزعج مواليد برج الدلو، مؤكدة أن تقييد الحرية أو الكذب من أكثر التصرفات التي قد تؤدي إلى خسارة الدلو للأبد.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية سارة سامي والإعلامي شريف بديع في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن برج الدلو يقدس الحرية بجميع أشكالها، موضحة أن الأمر لا يقتصر على حرية الحركة فقط، بل يمتد إلى حرية الفكر والتعبير عن الرأي، مؤكدة أن الدلو شخصية جريئة وواضحة لا تحب الحجر على الأفكار أو تقييد الكلام.

وأوضحت أن برج الدلو يتردد في اتخاذ قرار الارتباط لأنه لا يحب القيود، مشيرة إلى أنه شخص صريح لا يجيد التمثيل، ولا يسعى لإرضاء الآخرين على حساب نفسه، مضيفة: «لو زعل مش هيجري ورا حد يصالحه، واللي عايز يرجع العلاقة هو اللي يروح يصالح».

وأضافت أن رجل الدلو شريك حقيقي في الحياة الزوجية، يشارك زوجته في تفاصيل البيت، ويدعمها معنويًا وماديًا، لكنه في المقابل لا يتعامل مع الدلع الزائد أو الزعل المفتعل، مؤكدة أن محاولة التحكم فيه أو فرض قيود عليه تعني خسارته نهائيًا.