الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

محافظة القدس: هدم إسرائيل مقر أونروا تعدٍ على وكالة أممية تتمتع بحصانة دولية

الأونروا،
الأونروا،
أ ش أ

قال المتحدث باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي، إن إسرائيل لا تريد بقاء منظمة الأونروا، لأن وجودها يمثل بقاء حق اللاجئين الفلسطينيين في كل دول العالم بالعودة وتقرير المصير والتعويض. 
وأضاف الرفاعي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - أن اعتداء القوات الإسرائيلي على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تصعيد خطير وتعدى على وكالة أممية تتمتع بحصانة دولية، مشيرا إلى أن رفع علم دولة الاحتلال فوق مقر أونروا سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ إلا من قبل إسرائيل التي ترى أنها فوق القانون والمحاسبة. 
وأوضح أن إسرائيل ترتكب الأن جريمة جديدة بحق أكثر من 190 ألف مواطن فلسطيني يتلقون خدمات صحية وتعليمية وبيئية في القدس ومخيماتها، من خلال ملاحقتها لمنظمة أممية تقدم الخدمات لآلاف المدنيين. 
وأشار إلى أن حي الشيخ جراح مستهدف بالاستيطان لأنه يبعد نحو 200 متر عن المسجد الأقصى، ويقع ضمن ما تسميه الجمعيات الاستعمارية "الحوض المقدس"؛ لذلك أعلنت إسرائيل أنه بعد اتمام عملية الهدم لمقر "أونروا" في القدس سيقام 1400 وحدة استيطانية. 
وأفادت محافظة القدس، في وقت سابق اليوم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المقر الرئيسي لـ"أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وقامت بهدم منشآت داخل المقر، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت 13 مقرا للأونروا بقطع المياه والكهرباء والاتصالات في 26 يناير الجاري.

فلسطين متحدث القدس إسرائيل أونروا

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

