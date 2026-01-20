محافظة القدس: هدم إسرائيل مقر أونروا تعدٍ على وكالة أممية تتمتع بحصانة دولية

قال المتحدث باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي، إن إسرائيل لا تريد بقاء منظمة الأونروا، لأن وجودها يمثل بقاء حق اللاجئين الفلسطينيين في كل دول العالم بالعودة وتقرير المصير والتعويض.

وأضاف الرفاعي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - أن اعتداء القوات الإسرائيلي على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تصعيد خطير وتعدى على وكالة أممية تتمتع بحصانة دولية، مشيرا إلى أن رفع علم دولة الاحتلال فوق مقر أونروا سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ إلا من قبل إسرائيل التي ترى أنها فوق القانون والمحاسبة.

وأوضح أن إسرائيل ترتكب الأن جريمة جديدة بحق أكثر من 190 ألف مواطن فلسطيني يتلقون خدمات صحية وتعليمية وبيئية في القدس ومخيماتها، من خلال ملاحقتها لمنظمة أممية تقدم الخدمات لآلاف المدنيين.

وأشار إلى أن حي الشيخ جراح مستهدف بالاستيطان لأنه يبعد نحو 200 متر عن المسجد الأقصى، ويقع ضمن ما تسميه الجمعيات الاستعمارية "الحوض المقدس"؛ لذلك أعلنت إسرائيل أنه بعد اتمام عملية الهدم لمقر "أونروا" في القدس سيقام 1400 وحدة استيطانية.

وأفادت محافظة القدس، في وقت سابق اليوم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المقر الرئيسي لـ"أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وقامت بهدم منشآت داخل المقر، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت 13 مقرا للأونروا بقطع المياه والكهرباء والاتصالات في 26 يناير الجاري.