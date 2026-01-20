قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الإسماعيلية يشهد تجهيز مطبخ الخير استعدادًا لانطلاق الموجات التالية بمركز ومدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة

الإسماعيلية انجي هيبة

 أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن  مبادرة «الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تُعد الانطلاقة الأولى لسلسلة مبادرات مجتمعية متكاملة تستهدف تقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الإسماعيلية تجهيزات مطبخ الخير بقاعة كريستالة بمنتجع الفيروز، استعدادًا لانطلاق أعمال المبادرة إلى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة، بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، دكتور زكريا  هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الامير عبدالله رئيس حي أول،  المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان،  اللواء إبراهيم انور رئيس حي ثالث، ورؤساء القرى بمركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية وشركاء العمل الأهلي.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مبادرة «الخير» لا تقتصر على تقديم وجبة غذائية ساخنة فقط، بل تشمل حزمة متكاملة من التدخلات، تضم:
• توعية مجتمعية من خلال توزيع مطويات إرشادية لبرامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل مودة وتكافل وكرامة.
• رعاية وخدمات صحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• تدخلات للحماية الاجتماعية وفق قواعد بيانات معتمدة.
• تمكين اقتصادي للمرأة المعيلة عبر توفير تدريب وقروض دوَّارة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
• رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأسر المستفيدة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة استهدفت منذ بدايتها تجهيز وتوزيع ٣٥ ألف وجبة ساخنة إلى جانب استمرار تقديم الدعم الغذائي والعيني، بما يضمن وصول المساندة لمستحقيها بعدالة وشفافية، تنفيذًا لآليات عمل مؤسسية واضحة.

وأكد أن تنفيذ المبادرة يتم بتنسيق كامل بين الجهات التنفيذية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن، ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة فعالة من المتطوعين، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للعمل الجماعي المنظم.

كما ثمَّن محافظ الإسماعيلية جهود شركاء العمل من الجهاز التنفيذي والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا جميع أبناء المجتمع الإسماعيلي للمشاركة في الموجات اللاحقة من المبادرة، والتي تستمر حتى شهر رمضان المعظم، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.

