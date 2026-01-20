نموذج ملهم للمكفوفين.. أحمد فريد طالب يدرس هندسة الكمبيوتر ويعمل في مايكروسوفت

كشف الطالب أحمد فريد، تفاصيل وكواليس رحلته العلمية والمعوقات التي واجهته بسبب فقدانه للبصر، قائلا:" أنا بدرس في كلية العلوم والهندسة وكان عندي طموح في دراسة هندسة الكمبيوتر".

وقال أحمد فريد في كلمته في فعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية بحضور رئيس الوزراء، :" المنحة التي حصلت عليها كانت حل سحري ووفرت عليا الجانب المادي ومنحتني الفرصة لدراسة علوم هندسة الكمبيوتر ".



وتابع احمد فريد :" أنا دلوقتي عندي طموح وهدف حققته حتى من قبل التخرج من الجامعة واشتغلت في شركة مايكروسوفت ".

وأكمل احمد فريد :" أتمنى اكون مثال للكثير من الطلاب المكفوفين للتأكيد على قدرتهم على العمل في المجالات العلمية كما يستطيعون العمل في المجالات الادبية ".

