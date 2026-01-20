قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك في عامها الثالث والثلاثين على مستوى الجمهورية، بمبنى المركز الرئيسي للاتحادات الطلابية بالعجوزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الأنشطة اللغوية الهادفة، ومبادرات تنمية اللغة العربية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب.

وتوضح الوزارة أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأساسية الأربع: (الاستماع – الكلام – القراءة – الكتابة)، وإحياء فن الخطابة المرتجلة لبناء الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الإلقاء الشعري المعبر لدى الطلاب بما يعزز الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى فيما يرغب الطالب في التعبير عنه والتحاور فيه، وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ أو ما يكتب تقويمًا نحويًا صحيحًا، وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس قيم الانتماء في نفوس الأبناء.

وتشير الوزارة إلى أن المسابقة تستهدف من طلاب التعليم العام طلاب الصف الثالث الإعدادي من البنين والبنات من مدارس التعليم العام والقوميات والخاص والمتفوقين (STEM) والمكفوفين، وطلاب المرحلة الثانوية (الصف الثاني أو الثالث) من البنين والبنات، (طالب واحد فقط من الصف الثاني أوالثالث من المرحلة الثانوية)، ولكل مرحلة منهما امتحان خاص يتناسب مع ما درسه الطالب أدبيًا (شعرًا ونثرًا) ومدى إجادته للقواعد النحوية والإملائية لما سبق دراسته في كل مرحلة.

وتؤكد الوزارة أن المسابقة تُنفذ عبر عدة مستويات، تبدأ على مستوى المدرسة في الفترة من يوم الثلاثاء 10/2/2026 وحتى يوم الخميس 12/2/2026، ثم على مستوى الإدارة التعليمية في الفترة من يوم الأحد 15/2/2026 وحتى يوم الثلاثاء 17/2/2026، ثم على مستوى المحافظة في الفترة من يوم الأحد 22/2/2026 وحتى يوم الثلاثاء 24/2/2026، وصولًا إلى مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية (تعليم عام) والمكفوفين، وذلك يوم الأربعاء 25/3/2026.

وبالنسبة لنظام التقويم لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية (العام فقط)، يُجرى التقويم في امتحانين، الامتحان الأول امتحان تحريري ويقيس مستوى الطالب من حيث التحليل الأدبي والسلامة النحوية والهجائية، والامتحان الثاني شفوي، ويُراعى في تقدير أداء الطالب مستوى الثقة بالنفس والهيئة العامة، والإلقاء الجيد للشعر المقنع المؤثر، والمهارة اللغوية (مخارج الحروف – ضبط الكلمات – تنوع نبرة الصوت)، والخطابة المرتجلة.

وتُختتم فعاليات المسابقة بتكريم الفائزين الأوائل على مستوى الجمهورية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس 9/ 4/ 2026، تقديرًا لتميزهم اللغوي، وتحفيزًا لهم على مواصلة الإبداع في اللغة العربية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التحدث باللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد