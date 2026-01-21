«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطوراً استثنائياً في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها تسير في اتجاه "أكثر من رائع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في هندسة علاقات سياسية دولية متوازنة جنبت مصر تداعيات التقلبات العالمية.

وتابع أن الرئيس ترامب وجه رسالة واضحة تؤكد على حق مصر الأصيل في مياه النيل، وضرورة عدم المساس بحصة الشعب المصري أو تقليصها، واعتبر أن هذا الموقف يمثل ميراثاً هاماً رتبه الرئيس السيسي مع الإدارة الأمريكية منذ فترتها الأولى، ويعكس إدراك واشنطن لأهمية هذا الملف الحيوي لاستقرار مصر.