هاني ميلاد: الذهب يحتفظ بقيمته مهما اختلفت أشكاله بين مشغولات وسبائك

أكد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب يظل ذهبًا مهما اختلفت صوره وأشكاله، سواء كان في هيئة مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية، مشددًا على أن ارتفاع سعر جرام الذهب ينعكس بالضرورة على جميع المنتجات الذهبية دون استثناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الاعتقاد السائد لدى بعض المواطنين بأن المشغولات الذهبية أقل استفادة من ارتفاع الأسعار مقارنة بالسبائك والجنيهات هو اعتقاد غير دقيق، لافتًا إلى أن سعر الغويشة أو الخاتم أو الحلق يرتفع بنفس معدل ارتفاع سعر الجرام، تمامًا كما ترتفع قيمة السبيكة والجنيه الذهبي.

وأشار إلى أن الفارق الحقيقي بين المشغولات والسبائك يكمن في المصنعية، موضحًا أن المصنعية، في ظل الارتفاعات المتتالية لسعر الذهب، يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة، خاصة مع القفزات اليومية التي قد تصل إلى مئة جنيه أو أكثر في سعر الجرام.

وواصل هاني ميلاد، أن شراء المشغولات الذهبية يمنح المستهلك ميزة إضافية، حيث يجمع بين الادخار والاستمتاع باستخدام الذهب، بدلًا من الاحتفاظ به داخل الخزائن دون استفادة مباشرة، مؤكدًا أن جميع أشكال الذهب تظل وسيلة للحفاظ على القيمة.