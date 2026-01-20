هاني ميلاد: الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل من المضاربة اليومية

حذّر هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، مؤكدًا أن هذا السلوك يحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق الدائم والتوتر النفسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، من خلال الشراء والبيع السريع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يفقد الذهب وظيفته الأساسية كملاذ آمن، ويجعل المستثمر عرضة للضغوط النفسية في حال حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار.

وأشار هاني ميلاد إلى أن الذهب، حتى في حال تعرضه لانخفاضات مؤقتة، سرعان ما يعاود الصعود على المدى الطويل، وهو ما يمنح حائزيه شعورًا بالأمان والاستقرار، مؤكدًا أن الزمن عنصر أساسي في تحقيق المكاسب.

وأكد أن مفهوم “الملاذ الآمن” المرتبط بالذهب نابع من كونه أداة تحفظ المدخرات وتوفر الطمأنينة لأصحابها، بعيدًا عن التوتر الناتج عن التقلبات اللحظية، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة أمان لا وسيلة قلق.