حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
محافظات

دمياط تحتفل بالوعي الوطني ودور الإعلام في ترسيخ قيم التنمية المستدامة

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحيى ، ندوة تثقيفية بعنوان «المبادرات الرئاسية وبناء الجمهورية الجديدة»، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا وطنيًا وإنسانيًا متكاملًا، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة لقيم حقوق الإنسان، حيث تحوّلت من رؤى واستراتيجيات وطنية إلى مشروعات تنموية وبرامج تنفيذية أحدثت نقلة نوعية ملموسة في جودة حياة المواطنين، مستندة إلى مقومات الدولة الوطنية وجهود أبناء الوطن المخلصين في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن أي إنجاز وطني لا يكتمل أثره إلا بترسيخ وعي المواطن بقيمته وأبعاده، وبقيام وسائل الإعلام بدورها المهني في عرض هذه الإنجازات وشرح أهدافها ونتائجها بمسؤولية وموضوعية، مؤكدًا أن مشروع الجمهورية الجديدة يقوم على أساس من الوعي الوطني الراسخ، الذي يجعل المواطن شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

من جانبه، استعرض المهندس خالد علاء، المنسق العام لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة دمياط، محاور المبادرات الرئاسية ودورها المحوري في دعم مسار بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد أكبر مشروع تنموي اجتماعي في تاريخ مصر الحديث، إذ تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، عبر حزمة متكاملة من المشروعات تشمل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته ، أكد الدكتور محمد شريف حجازي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المبادرات الرئاسية شكّلت نقطة فارقة داخل المجتمع، باعتبارها رؤية وطنية غير مسبوقة تستهدف بناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، وتعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري. وأوضح أن مفهوم «الجمهورية الجديدة» يقوم على بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الانجازات، وترسيخ دعائم الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ضمن إطار متوازن يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة، ويُعلي من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي والمشاركة الوطنية يمثلان الركيزة الأساسية لاستدامة جهود التنمية، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

دمياط ندوة إعلام دمياط

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

بالصور

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

