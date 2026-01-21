قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
رياضة

المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالله هشام

نجح منتخب المغرب في الوصول للمركز الثامن عالميا بعد مسيرة مميزة في بطولة كأس العالم 2022 وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتل منتخب المغرب المركز الثامن في تصنيف الفيفا العالمي في 2026 ليكون ثاني أعلى تصنيف لمنتخب أفريقيا.

واجتاز منتخب المغرب الرقم المسجل بإسم مصر في 2010 حينما حقق الجيل الذهبي للفراعنة المركز التاسع عالميا.

وينفرد منتخب نيجيريا بالمركز الخامس عالميا ليكون أعلى تصنيف أفريقي لمنتخب عبر التاريخ وذلك في 1994.

‏أعلى التصنيفات العالمية للمنتخبات الأفريقية في تاريخ تصنيف الفيفا :

‏1- نيجيريا  – المركز الخامس (1994)
‏2- المغرب – المركز الثامن (2026)
‏3- مصر  – المركز التاسع (2010)
‏4- الكاميرون  – المركز الثاني عشر (2003)
‏5- ساحل العاج – المركز الثاني عشر (2013)
‏6- غانا  – المركز الرابع عشر (2007)
7- تونس – المركز الرابع عشر (2018)
‏8- زامبيا  – المركز الخامس عشر (1996)

منتخب مصر منتخب المغرب منتخب نيجيريا أمم أفريقيا كأس العالم

