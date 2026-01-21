المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا

نجح منتخب المغرب في الوصول للمركز الثامن عالميا بعد مسيرة مميزة في بطولة كأس العالم 2022 وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتل منتخب المغرب المركز الثامن في تصنيف الفيفا العالمي في 2026 ليكون ثاني أعلى تصنيف لمنتخب أفريقيا.

واجتاز منتخب المغرب الرقم المسجل بإسم مصر في 2010 حينما حقق الجيل الذهبي للفراعنة المركز التاسع عالميا.

وينفرد منتخب نيجيريا بالمركز الخامس عالميا ليكون أعلى تصنيف أفريقي لمنتخب عبر التاريخ وذلك في 1994.

‏أعلى التصنيفات العالمية للمنتخبات الأفريقية في تاريخ تصنيف الفيفا :

‏1- نيجيريا – المركز الخامس (1994)

‏2- المغرب – المركز الثامن (2026)

‏3- مصر – المركز التاسع (2010)

‏4- الكاميرون – المركز الثاني عشر (2003)

‏5- ساحل العاج – المركز الثاني عشر (2013)

‏6- غانا – المركز الرابع عشر (2007)

7- تونس – المركز الرابع عشر (2018)

‏8- زامبيا – المركز الخامس عشر (1996)