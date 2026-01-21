أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الأربعاء

أعلنت بورصة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 21-1-2026 في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، إذ سجلت في المزرعة نحو 67 جنيهًا للكيلو وهو سعر البيع بالجملة بينما سجلت في الأسواق للمستهلك نحو 80 جنيهًا للكيلو .



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 75 الي 80 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 98 و 103 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 102 و122 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 180 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 21-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 110 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 110 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 135 و150 جنيهًا للكرتونة.

اسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 21 يناير 2026 في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم نحو 4 جنيه

يسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 8 جنيهات

يصل سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم إلى 9 جنيهات

يبلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم نحو 6 جنيهات

يسجل سعر الكتكوت جيل ثان اليوم نحو 7 جنيهات

يصل سعر الكتكوت روزي بيور اليوم إلى 6 جنيهات.

أسعار كتاكيت الشركات في آخر تحديث:

يسجل سعر كتكوت شركة القاهرة للدواجن اليوم نحو 22 جنيها

يصل سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت اليوم إلى 27 جنيها

يبلغ سعر كتكوت الوطنية اليوم نحو 22 جنيها

يسجل سعر كتكوت شركة الوادي اليوم نحو 20 جنيها.