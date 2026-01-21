قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
اقتصاد

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الأربعاء

ولاء عبد الكريم

أعلنت بورصة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 21-1-2026 في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، إذ سجلت في المزرعة نحو 67 جنيهًا للكيلو وهو سعر البيع بالجملة بينما سجلت في الأسواق للمستهلك نحو 80 جنيهًا للكيلو .


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 75 الي 80 جنيهًا،
تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 98 و 103 جنيهًا للكيلو في الأسواق.
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 102 و122 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 180 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 21-1-2026 ببورصة الدواجن

البيض الأحمر بين 110 و135 جنيهًا للكرتونة.
البيض الأبيض بين 110 و130 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي بين 135 و150 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 21 يناير 2026 في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم نحو 4 جنيه
يسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 8 جنيهات
يصل سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم إلى 9 جنيهات
يبلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم نحو 6 جنيهات
يسجل سعر الكتكوت جيل ثان اليوم نحو 7 جنيهات
يصل سعر الكتكوت روزي بيور اليوم إلى 6 جنيهات.

أسعار كتاكيت الشركات في آخر تحديث:

يسجل سعر كتكوت شركة القاهرة للدواجن اليوم نحو 22 جنيها
يصل سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت اليوم إلى 27 جنيها
يبلغ سعر كتكوت الوطنية اليوم نحو 22 جنيها
يسجل سعر كتكوت شركة الوادي اليوم نحو 20 جنيها.

