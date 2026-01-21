برلماني: منحة علماء المستقبل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة فى دعم التفوق وربط التعليم بالتنمية

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل خطوة استراتيجية مهمة فى مسار تطوير التعليم العالى، ويعكس توجهاً واضحاً من الدولة نحو دعم الطلاب المتفوقين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يؤكد أن الدولة لم تعد تعتمد على الحلول التقليدية، بل تتجه إلى شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع المصرفى والجامعات لضمان استدامة دعم العملية التعليمية.

منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية

وأشار إلى أن منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوى الهمم وأبناء الشهداء يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين فى منظومة التعليم وتفتح آفاقاً حقيقية أمام الشباب المتفوق.

وشدد النائب أحمد الشرقاوي على أن دعم التعليم يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، داعياً إلى توسيع نطاق المبادرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى تمويل التعليم باعتباره استثماراً وطنياً فى مستقبل مصر.