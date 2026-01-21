قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب
تحت ضغط فيفا ويويفا.. جيش الاحتلال يعلق هدم ملعب كرة قدم بالضفة الغربية
فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
برلماني: منحة علماء المستقبل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة فى دعم التفوق وربط التعليم بالتنمية

حسن رضوان

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل خطوة استراتيجية مهمة فى مسار تطوير التعليم العالى، ويعكس توجهاً واضحاً من الدولة نحو دعم الطلاب المتفوقين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يؤكد أن الدولة لم تعد تعتمد على الحلول التقليدية، بل تتجه إلى شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع المصرفى والجامعات لضمان استدامة دعم العملية التعليمية.

منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية 

وأشار إلى أن منح الأولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوى الهمم وأبناء الشهداء يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين فى منظومة التعليم وتفتح آفاقاً حقيقية أمام الشباب المتفوق.

وشدد النائب أحمد الشرقاوي على أن دعم التعليم يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، داعياً إلى توسيع نطاق المبادرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى تمويل التعليم باعتباره استثماراً وطنياً فى مستقبل مصر.

منحة علماء المستقبل دعم التفوق ربط التعليم بالتنمية رؤية الدولة

