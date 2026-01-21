فيها سم قاتل.. تحذير عاجل من خطورة الصودا وتأثيرها على صحة القلب

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول المشروبات الغازية، مؤكدًا أنها تعتبر "سم قاتل" على المدى الطويل.

تأثير الصودا على صحة القلب

وقال خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" إن هذه المشروبات تتسبب في العديد من المخاطر الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بالسكري من النوع الثاني، تدهور صحة الأسنان، هشاشة العظام، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القولون.

كما أشار شعبان، إلى أن مشروبات الطاقة لها تأثير ضار على القلب، داعيًا الشباب بشكل خاص إلى التوقف عن تناول هذه "السموم" التي تؤثر سلبًا على جميع أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية، سواء كانت سكرية أو دايت، تزيد من احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يجعلها أكثر خطورة مما يعتقد البعض.

وعن مشروبات "الدايت ليس آمنًا"، أكد شعبان في تحذيره، موضحًا أن تلك المشروبات لا تقل ضررًا عن المشروبات الغازية العادية.