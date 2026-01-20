جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية

علق الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، على تريند "الشاي المغلي" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هناك هوس التريند، وأن هناك بعض الأشخاص تفعل أشياء غريبة غير مفهومة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن إيمانه بالشباب قوي، وأن لدينا ثقة في الشباب، ولذلك يطالب الشباب عدم السير وراء الأشياء الغريبة.

نقلد الغرب

ولفت إلى أن البعض يخرج عن الطبيعي ويقلد الغرب، ولذلك ننصح الشباب بعدم السير خلف هذه الأشياء التي تسبب مشكلات، وقد ينتج عنها مصائب.

عايزين تريند أخلاقي

وتابع:" عايزين تريندات أخلاقية.. ياريت يكون في عمل هادف، وصالح للبلد، ويكون هناك مشاركة في الأعمال الخيرية".

وكان قد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن قيام بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بـ سكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد سواء بدافع التحدي أو المزاح يمثل خطورة صحية جسيمة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار ، إن وزارة الصحة والسكان ، تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تظهر قيام بعض الأفراد بسكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد، سواء بدافع التحدي أو المزاح أو ما يسمى بإثبات القوة أو الصداقة.



تمثل خطورة صحية جسيمة



واكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الممارسات تمثل خطورة صحية جسيمة، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة .

وتابع متحدث الصحة: قد تصل في بعض الحالات إلى حروق عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ، أبرزها تلف دائم في الجلد والأنسجة، وتشوهات وآثار حروق مستديمة

وأشار عبدالغفار ، إلى أن تلك الحالة قد تحتاج إلى فترات علاج وتأهيل طويلة، وقد تستلزم تدخلات طبية متقدمة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الانسياق وراء مثل هذه التحديات أو السلوكيات غير الآمنة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه أذى بالغ للنفس أو للآخرين، مؤكدة أن مواقع التواصل لا تعد معيارا للشجاعة أو وسيلة لإثبات القوة.

الالتزام بالسلوكيات الآمنة

واهابت الوزارة بالمواطنين، لا سيما فئة الشباب، بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية والالتزام بالسلوكيات الآمنة التي تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية، مع الامتناع التام عن تداول أو الترويج لأي محتوى يحض على إيذاء النفس أو تعريض الآخرين للخطر.