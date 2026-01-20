قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية

جمال شعبان
جمال شعبان
أخبار قسم التوك شو

علق الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، على تريند "الشاي المغلي" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هناك هوس التريند، وأن هناك بعض الأشخاص تفعل أشياء غريبة غير مفهومة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن إيمانه بالشباب قوي، وأن لدينا ثقة في الشباب، ولذلك يطالب الشباب عدم السير وراء الأشياء الغريبة.

نقلد الغرب

أرشيفية

ولفت إلى أن البعض يخرج عن الطبيعي ويقلد الغرب، ولذلك ننصح الشباب بعدم السير خلف هذه الأشياء التي تسبب مشكلات، وقد ينتج عنها مصائب.

عايزين تريند أخلاقي

 

وتابع:" عايزين تريندات أخلاقية.. ياريت يكون في عمل هادف، وصالح للبلد، ويكون هناك مشاركة في الأعمال الخيرية".

وكان قد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة والسكان أن  قيام بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بـ سكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد سواء بدافع التحدي أو المزاح يمثل خطورة صحية جسيمة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار ، إن وزارة الصحة والسكان ، تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تظهر قيام بعض الأفراد بسكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد، سواء بدافع التحدي أو المزاح أو ما يسمى بإثبات القوة أو الصداقة.


تمثل خطورة صحية جسيمة


واكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الممارسات تمثل خطورة صحية جسيمة، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة .

وتابع متحدث الصحة: قد تصل في بعض الحالات إلى حروق عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ،  أبرزها  تلف دائم في الجلد والأنسجة، وتشوهات وآثار حروق مستديمة
وأشار عبدالغفار ، إلى أن تلك الحالة قد تحتاج  إلى فترات علاج وتأهيل طويلة، وقد تستلزم تدخلات طبية متقدمة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الانسياق وراء مثل هذه التحديات أو السلوكيات غير الآمنة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه أذى بالغ للنفس أو للآخرين، مؤكدة أن مواقع التواصل لا تعد معيارا للشجاعة أو وسيلة لإثبات القوة.

الالتزام بالسلوكيات الآمنة
واهابت الوزارة بالمواطنين، لا سيما فئة الشباب، بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية والالتزام بالسلوكيات الآمنة التي تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية، مع الامتناع التام عن تداول أو الترويج لأي محتوى يحض على إيذاء النفس أو تعريض الآخرين للخطر.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي الشاي المغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

فتة كبدة الدجاج

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد