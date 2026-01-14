قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الزعل بيموت.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

تشهد الفترة الحالية أخبارا كثيرة بشأن وفاة بعض الشباب، وإصابة البعض بأمراض خطيرة، منها العصب السابع، وجلطات بالقلب، ولذلك حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الزعل الذي قد يتسبب في وفاة الشخص.

وقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح هامة للمواطنين للحفاظ على الصحة النفسية، وعدم الإصابة بالأمراض الخطيرة الناتجة عن الزعل.

جمال شعبان

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الزعل يتسبب في كسرة القلب، ويتسبب في رفع ضغط الدم، ويتسبب في الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وقد يتسبب في الإصابة بالقولون العصبي، والسرطان، عتامة القرنية والمياه البيضاء ومشكلات في العين بشكل عام، والإصابة بالعصب السابع.

كسرة القلب قاتلة

جمال شعبان



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الزعل من الأشياء الخطيرة وعلى الجميع الابتعاد عن الأشياء التي تتسبب في الزعل، والتي قد تنتج عنها الوفاة، قائلا: "كسرة القلب قاتلة".

ولفت إلى أن الزعل ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي بيفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدًا نتيجة الزعل، وبيسمونها "Adrenaline Storm — عاصفة الأدرينالين".

وتابع: "الأدرينالين بيعمل اعتصار للقلب، فبيحصل انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب، زي ما هو باين في الصورة، وانكسار حقيقي للقلب، رغم إن قسطرة الشرايين التاجية ممكن تطلع سليمة".

ووجه بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية وتجنب الحزن والغضب، قائلًا: "علشان كده، في القرآن ربنا بيقول: ولا تحزن، والرسول بيقول: لا تغضب.. يا رب احفظنا من موت الفجأة، ومن كسرة القلوب".


 

وأكد العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع مرض الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، التي أصيبت بالعصب السابع، موضحًا أن الإصابة بهذا المرض تكون بسبب الزعل، وأن هناك نوعين للعصب؛ الطرفي، والمركزي.

الزعل ينشط فيروسا كامنا

ولفت إلى أن الزعل قد يكون سببت في تنشيط فيروس كامن، أو مرض مناعي، لأنه يتسبب في قلة مناعة الجسم، محذرا من ضعف المناعة، لأن زيادة المناعة لا تكون بالأدوية فقط بل تحتاج لمنهج حياة، وضمن طرق ضبط المناعة استقرار الحالة النفسية.

وأشار إلى أن الزعل يتسبب في تدمير العصب، وقد يتسبب في تلف القلب، ولذلك على الجميع الابتعاد عن المشكلات.

ووجه الدكتور جمال شعبان، رسالة دعم لـ الفنانة لقاء سويدان بعد إعلانها عن إصابتها العصب السابع قائلا: "لقاء  سويدان كانت على لقاء مع الأحزان والخذلان  وظلم ذوي القربى، أشد مضاضة علي المرء من وقع الحسام المهند والزعل  أصاب عصبها السابع ولكنها بفضل ورحمة الرحيم الرحمن ستقهر الأحزان والخذلان وتستعيد رونقها وحضورها ”.

ورد الدكتور جمال شعبان، على سؤال «لماذا يبدو شهر يناير ثقيلا نفسيا، ولما تنتشر حالة الاكتئاب والتوتر في بداية كل عام وتحديدا شهر يناير؟»، قائلا إن الكثير من المواطنين يشتكون من التوترات والحالة النفسية غير المستقرة خلال شهر يناير من كل عام، وإن هذا الأمر يختلف من شخص لآخر، وإن الكثير من الأطباء يرجعون هذه الحالة بسبب الإصابة بالأمراض التنفسية، وجلوس المواطنين لأوقات كثيرة في البيت.

وأوضح أن الكثير يطلق على الشهر الحالي يناير، جملة «ينايم» بسبب النوم الكثيرة، وعدم الحركة، ولذلك نجد أن البعض يصف هذا الشهر بالثقيل نفسيا، لكن في الحقيقة كل الأيام أيام الله.

وتابع أن هناك دراسات كثيرة تتحدث عن أمراض الضغط المرتفع بين الأطفال، ولذلك على جميع الأسر بالكشف على ضغط الأطفال، وأن الجميع يعلم أن ارتفاع الضغط يكون منتشرا بين البالغين، لكن هناك إصابة بارتفاع الضغط بين الأطفال، ولذلك على الجميع الحرص على عمل كشف على الضغط بجهاز ضغط.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل الدراسات التي تمت في مصر للكشف عن نسب الضغط المرتفعة، كشفت عن أن 26% من المصريين البالغين مصابون بارتفاع الضغط، وأن نسب الإصابة بالضغط في القاهرة وعواصم المحافظات بشكل عام، نجد أن النسبة تصل إلى 30%، أي أن من بين 3 أشخاص، هناك شخص مصاب بالضغط المرتفع.

وأشار إلى أن ضغط الدم المرتفع يعتبر البوابة الرئيسية، لأمراض القلب، وجلطات القلب، وأزمات القلب، والفشل الكلوي، والسكتة الدماغية، وأن الضغط ينتشر في الجسم دون إنذار أو مقدمات.

الإعلامية والفنانة لقاء سويدان

كشفت الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وقالت إنها بحمد الله في خير، وأن دعوات المواطنين كانت لها تأثير إيجابي على حالتها الصحية، وأنها الآن أفضل بكثير.

وأضافت لقاء سويدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإنسان عندما يصاب بمرض، وحالته النفسية تتأثر يكون لها تأثير على المناعة، وقد يكون ذلك له تأثير سلبي أكثر على أعضاء الجسم.

ولفتت إلى أن ما تعرضت له ليس له علاقة بالبرد، ولا لفحة هواء، لكن ما تعرضت له بالعصب السابع، نتيجة ضغط نفسي، وأنها تطالب الجميع بعدم التعرض لـ المشكلات النفسية، موضحة :" محدش يستهتر بالوجع النفسي،

وفي وقت سابق كشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض على ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

أسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

 

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.
 

وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، مؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.
 

جمال شعبان العصب السابع الدكتور جمال شعبان

