رجال الأعمال المصريين: البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية تحول نوعي بالسوق المصري

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ، أن التوجه نحو تفعيل آليات البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الاستثمار العقاري بمصر.

وأوضح فوزي خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال أن هذه الآليات تفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمؤسسات للمشاركة في الاستثمار العقاري بصورة منظمة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور القطاع في دعم معدلات النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن البيع الجزئي للعقار يوفر حلولًا تمويلية مبتكرة ومستدامة لقطاع التطوير العقاري، من خلال تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع لمعايير الحوكمة والرقابة، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة السوق.



ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة تجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من المواطنين، ما أدى إلى تنامي الطلب على نماذج الاستثمار العقاري الجزئي كأحد الحلول الواقعية لتمكين الأفراد من الاستثمار دون أعباء مالية مرتفعة.

وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات أن السوق المصري يشهد تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين، مدفوعًا بالتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتنامي الوعي بأدوات الاستثمار الحديثة، وهو ما يعزز فرص نمو المنصات العقارية الرقمية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد فوزي على أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو واستدامة قطاع التطوير العقاري، لما توفره من سيولة للمطورين، وفرص استثمارية منظمة وآمنة للأفراد، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المستثمرين.