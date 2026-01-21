قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية تحول نوعي بالسوق المصري

جمعية رجال أعمال المصريين
جمعية رجال أعمال المصريين
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ، أن التوجه نحو تفعيل آليات البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الاستثمار العقاري بمصر.
وأوضح فوزي خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال أن هذه الآليات تفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمؤسسات للمشاركة في الاستثمار العقاري بصورة منظمة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور القطاع في دعم معدلات النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن البيع الجزئي للعقار يوفر حلولًا تمويلية مبتكرة ومستدامة لقطاع التطوير العقاري، من خلال تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع لمعايير الحوكمة والرقابة، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة السوق.
 

ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة تجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من المواطنين، ما أدى إلى تنامي الطلب على نماذج الاستثمار العقاري الجزئي كأحد الحلول الواقعية لتمكين الأفراد من الاستثمار دون أعباء مالية مرتفعة.
وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات أن السوق المصري يشهد تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين، مدفوعًا بالتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتنامي الوعي بأدوات الاستثمار الحديثة، وهو ما يعزز فرص نمو المنصات العقارية الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد فوزي على أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو واستدامة قطاع التطوير العقاري، لما توفره من سيولة للمطورين، وفرص استثمارية منظمة وآمنة للأفراد، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المستثمرين.

جمعية رجال الأعمال المصريين البيع الجزئي للعقار التطوير العقاري التنمية الاقتصادية المنصات العقارية الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

صورة أرشيفية

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر لوقف إطلاق النار

بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد